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Hatayspor'dan gitti, Avrupa'da gol kralı olup Olympiakos'a kupayı kazandırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.05.2024 18:11
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Yunanistan ekibi Olympiakos'un Faslı forveti Ayoub El Kaabi, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Hatayspor'dan gitti, Avrupa'da gol kralı olup Olympiakos'a kupayı kazandırdı!
Ayoub El Kaabi

Ayoub El Kaabi

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Finalde İtalya ekibi Fiorentina'yı uzatma devrelerinde El Kaabi'nin attığı golle 1-0 yenen Olympiakos'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluğu, Yunanistan takımlarının tarihte kazandığı ilk Avrupa kupası olarak kayıtlara geçti.

Bir dönem Hatayspor'da da forma giyen El Kaabi ise attığı gollerle Olympiakos'un Avrupa kupası zaferinin mimarı oldu.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE GOL KRALI

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El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 9 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.

Yarı final aşamasında turnuvanın favorilerinden Aston Villa'ya karşı iki maçta attığı 5 golle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en parlak sezonlarından birini geçirdi.

Avrupa Konferans Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'den İsrailli Eran Zahavi 8 ve Dinamo Zagreb'den Hırvat Bruno Petkovic 7 golle El Kaabi'nin ardından sıralandı.

BENZEMA, RONALDO VE FALCAO'YU GERİDE BIRAKTI

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El Kaabi, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasından sonraki eleme müsabakalarının en skorer oyuncusu oldu.

Faslı futbolcu, daha önce Avrupa kupalarında söz konusu aşamada 10'ar gol kaydeden Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Radamel Falcao'yu geride bıraktı.
Avrupa Konferans Ligi'nde Ferencvaros'a 2, Maccabi Tel Aviv'e 3, Aston Villa'ya 5 ve Fiorentina'ya bir olmak üzere 11 gol atan El Kaabi, sadece Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçlarında fileleri havalandıramadı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında da 3 gol bulan El Kaabi, toplam 14 golle bu sezon Avrupa kupalarının en skorer futbolcusu olmayı da başardı.

OLYMPİAKOS FORMASIYLA 50 MAÇTA 33 GOL

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Olympiakos'ta ilk sezonunu geçiren El Kaabi, çıktığı 50 maçta 33 gol kaydetti.

Yunanistan liginde 31 maçta 17 gol atan tecrübeli futbolcu, Aris'ten Loren Moron'un (20) ardından sezonun en skorer ikinci futbolcusu oldu.

Avrupa kupalarında grup aşamasından itibaren 14 gol atan El Kaabi, Avrupa Ligi elemelerinde de rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

HATAYSPOR'DA 1,5 SEZON OYNADI

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Kariyeri boyunca Olympiakos'un yanı sıra ülkesinde RAC, Berkane, Wydad, Çin'de Hebei ve Katar'da Al Sadd formaları giyen El Kaabi, 1,5 sezon Hatayspor'da görev yaptı.

Hatayspor'da 2021-2022 sezonunda 18 ve 2022-2023 sezonunda 8 gol atan El Kaabi, 55 maça çıktı ve 26 kez ağları sarstı.

El Kaabi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'den ayrıldı ve önce Al Sadd, ardından Olympiakos'a transfer oldu.

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