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Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto 1. Lig Play Off Finali'nde oynanacak Hatayspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

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Hatayspor cüneyt çakır Gazişehir Gaziantep

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