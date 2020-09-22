Hatayspor, Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Jean Claude Billong’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" denildi.

