Hatayspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 29 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Samuel Ayomide Adekugbe ve Fatih Kurucuk ile sakatlığı süren Mehdi Boudjemaa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
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