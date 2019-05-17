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Hatice'den Meryem Uzerli yorumu: Benimki daha güzel!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hatice’nin bir defilede kalçasını açtığı görüntüler çok konuşulmuştu. Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli’nin transparan elbisesi de Hatice'ye benzetildi. Hatice'den bu benzetmeye yorum gecikmedi...

Hatice'den Meryem Uzerli yorumu: Benimki daha güzel!

Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli’nin kırmızı halıda tercih ettiği transparan elbise sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, Meryem Uzerli’nin kırmızı halıdaki görüntüsünü “2. Hatice vakası” olarak yorumladı.

Meryem Uzerli’ye yapılan bu benzetme sonrası açıklama da Hatice’den geldi.

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Şarkıcı Hatice “Ben yaparım başkaları taklit eder ama herkesinki bir yana benimkisi daha güzel" yorumu yaptı.

Daha önce kalçasını açtığı için eleştirilerin odağında olan Hatice bir de Meryem Uzerli'yi paylaşarak şu yorumu yaptı:

"Bu pozu vermeden önce kılıç kalkan ne varsa kuşanmak lazım. Kaç meryem kaç yağmalıyacaklar..."


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Hatice Meryem Uzerli hatice hatice defile

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