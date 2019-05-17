Hatice'den Meryem Uzerli yorumu: Benimki daha güzel!

Cannes Film Festivali’ne katılan Meryem Uzerli’nin kırmızı halıda tercih ettiği transparan elbise sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, Meryem Uzerli’nin kırmızı halıdaki görüntüsünü “2. Hatice vakası” olarak yorumladı.

Meryem Uzerli’ye yapılan bu benzetme sonrası açıklama da Hatice’den geldi.

Şarkıcı Hatice “Ben yaparım başkaları taklit eder ama herkesinki bir yana benimkisi daha güzel" yorumu yaptı.

Daha önce kalçasını açtığı için eleştirilerin odağında olan Hatice bir de Meryem Uzerli'yi paylaşarak şu yorumu yaptı:

"Bu pozu vermeden önce kılıç kalkan ne varsa kuşanmak lazım. Kaç meryem kaç yağmalıyacaklar..."



