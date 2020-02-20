SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Hatice Kübra'dan bir altın daha

Hatice Kübra'dan bir altın daha

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.02.2020 18:17 | Son Güncelleme

5. WT Başkanlık Kupası’nın ikinci gününde Türk Tekvandocular 1’er altın ve gümüş madalya kazandı. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ülkemize altın madalyayı getiren isim oldu.

Hatice Kübra'dan bir altın daha

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 21 Şubat’a kadar sürecek 5. WT Avrupa Başkanlık Kupası’nda ikinci gün mücadeleleri tamamlandı. Büyükler kategorisinde erkekler ve kadınlarda 4’er sıklette yapılan ikinci gün müsabakaları sonunda milli tekvandocular 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Katıldığı bir önceki uluslararası turnuvayı da altın madalya ile tamamlayan Hatice Kübra İlgün formunu İsveç’de de devam ettirdi. Kadınlar 53 kiloda Tuğba Yılmaz da gümüş madalya elde etti.

İkinci gün sonunda büyükler kategorisinde tüm müsabakalar sona ererken Türkiye, toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya elde etti. Organizasyonun üçüncü gününde yıldızlar, son gününde ise gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Marquez, Repsol Honda'da kaldıMarquez, Repsol Honda'da kaldı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatice Kübra 5. WT Başkanlık Kupası tekvando

En Çok Okunan Haberler

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Vedat Muriqi ve Falcao gerçeği

Vedat Muriqi ve Falcao gerçeği

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatice Kübra'dan bir altın daha

Hatice Kübra'dan bir altın daha

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Filede Devler Ligi kuraları çekildi

Marc Marquez 2024 sonuna kadar Repsol Honda'da

Marquez, Repsol Honda'da kaldı

Federer sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'a katılamayacak

Federer, Fransa Açık'ta yok

Galatasaray Ryan Babel'i altı aylığına Ajax'a kiraladı

Galatasaray Ryan Babel'i altı aylığına Ajax'a kiraladı

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Halkbank veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.