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Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

01.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından "Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında" mesajıyla paylaşılan görüntüde, bir F16 pilotunun son kontrollerini yapıp havalandığı anlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki gözü olarak nitelendirilen bir Awacs uçağının uçuşuna ve tanker uçaktan F16'ya havada başarıyla yapılan yatık ikmaline yer verildi.

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