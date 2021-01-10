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Havacılar’dan 112 Acil’e ziyaret

10.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar), korona virüsle mücadelede dayanışma örneği göstererek Eskişehir’deki 112 Acil istasyonlarına ziyaret gerçekleştirdi.Eskişehir Hava İkmal’de çalışan gönüllü işçilerin kurduğu Havacılar Derneği, korona virüsle mücadelede en ön safta bulunan 112 Acil istasyonlarını gezerek görevde bulunan onlarca çalışana baklava ikram ettiler.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar), korona virüsle mücadelede dayanışma örneği göstererek Eskişehir’deki 112 Acil istasyonlarına ziyaret gerçekleştirdi.
Eskişehir Hava İkmal’de çalışan gönüllü işçilerin kurduğu Havacılar Derneği, korona virüsle mücadelede en ön safta bulunan 112 Acil istasyonlarını gezerek görevde bulunan onlarca çalışana baklava ikram ettiler. Yapılan ziyaretle ilgili Havacılar Derneği Başkanı Önder Kaya şunları kaydetti:
“Dünyayı etkisi altına alan korona virüs insanlığı ve sosyal yaşamı derinden sarstı. Dolaysıyla bu zor süreçte birbirimizin yanında olmak ve elimizden geldiği kadar yardım etmek gerekiyor. Bu çerçevede şehrimizde her ay 300’e yakın farklı ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi yardımı ve çeşitli hayati yardımlar yapıyoruz. Kesintisiz devam eden bu yardımlarımızda virüsün etkisini sosyal yaşamda ve ekonomik durumda yakinen sahada görmekteyiz. Tabii bu noktada sağlık personelinin cansiparene mücadelesi göz ardı edilemez. Biz de kadim dayanışma geleneğimiz gereği bu isimsiz kahramanları ziyaret ederek onlarla sohbet ettik. Onlara baklava ikram ettik. Ayrıca bize de acil durumlarda vatandaş olarak yapmamız gerekenleri aktardılar. Korona virüsle yaşadığımız bu zor günlerde 112 Acil personelinin şahsında bütün sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.’’

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