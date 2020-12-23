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Havuzdan 100 madalya çıkardı

İZMİR HABERLERİ  | 23.12.2020 11:46 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi Bengü Aktarmaç, henüz 7 yaşındayken hobi olarak başladığı yüzmede, kısa sürede yeteneğini göstererek Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadrosuna girdi, Milli Takım’a kadar yükseldi.

Havuzdan 100 madalya çıkardı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi Bengü Aktarmaç, henüz 7 yaşındayken hobi olarak başladığı yüzmede, kısa sürede yeteneğini göstererek Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadrosuna girdi, Milli Takım’a kadar yükseldi. Ortaokul döneminden itibaren katıldığı yarışmalarda ulaşılması zor bir başarı yakalayarak şimdiye dek 100’e yakın madalya kazanan, 2019 yılında ülkemizi temsil ederek ‘kurbağalama’ stilinde Balkan 4.’lüğü elde eden Aktarmaç, hedefini olimpiyat olarak belirledi.
İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Bengü Aktarmaç, yüzmeye ilkokuldayken Kocaeli’de başladı. İlk olarak havuzda, yüzme antrenörlerinden ders alarak kendini geliştirmeye başlayan Aktarmaç, başarı basamaklarını hızla çıktı. Babasının mesleği gereği bir süre sonra Kocaeli’den ayrılmak zorunda kalan Aktarmaç, yüzme tutkusundan vazgeçmedi. İzmir’e geldikten sonra da çalışmalarına devam eden Aktarmaç, ortaokul ve lise döneminde katıldığı turnuvalarda üst üste birincilikler elde ederek dikkatleri üzerinde topladı.
Geçtiğimiz yıl, Balkan Genç Yüzme Şampiyonasında mücadele ederek 200 metre kategorisinde 4. olan, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de kadrosunda yer alan Aktarmaç, spordaki başarısını eğitime taşıdı. Her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapan, yarışma olduğunda şehir dışına çıkan Aktarmaç, spordan arda kalan zamanlarında eğitimine de ağırlık vererek çocukluğundan beri çok istediği psikoloji bölümünü kazandı.

“Kolluklarımı kendim giyer, denize atlardım”
Yüzmeye olan ilgisinin eğitimdeki başarısını da tetiklediğini söyleyen Aktarmaç, “Çocukken yaz aylarında sudan çıkmazdım. Ailemle birlikte denize gitmeye can atar, kolluklarımı giyerek suya atlardım. Saatlerce de sudan çıkmazdım. Çocukluk döneminde yüzmeye olan ilgimin, Milli Takım’a kadar ilerleyeceğini hatta üniversitemde bana burs kazandıracağını tahmin edemezdim. Yüzmede başarılı olduğum ve istediğim bölümde okuma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle turnuvalar biraz aksadı ama yine de yarışlar için şehir dışında gittiğim zamanlar oluyor. Herhangi bir form düşüklüğü olmaması için günde 3-4 saat havuzda çalışıyorum. Üniversitemiz online eğitim imkanı sağladığı için zaman zaman dersleri kaçırsam da istediğim zaman yeniden dinleyebiliyor, bu sayede derslerimden geri kalmamış oluyorum” dedi.

Başarı formülü
“Spor ile eğitim birbirini zorlaştırıcı değil, tamamlayıcı etkenler” diyen Aktarmaç, şöyle devam etti: “Ben, bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Akademik eğitim benim için çok önemli, derslerime her daim ağırlık vereceğim. Ancak spordan da vazgeçmeyeceğim. Benim yaşımdaki birçok sporcu gibi benim de en büyük hedefim olimpiyatlarda yer almak, ülkemi temsil etmek. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Sağlıklı besleniyorum, uyku düzenime dikkat ediyorum ve yaptığım işi önemsiyorum. Her şeyin bir kuralı olduğunun ve bunlara uymam gerektiğinin bilinciyle hareket ediyorum. Başarımın sırrı da bence bu. Spor; hayatımı disipline ediyor, düzene sokuyor. Böyle olunca hem zinde kalıyorum hem ders çalışmaya zaman buluyorum.”

Havuzdan 100 madalya çıkardı

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