Havza’da asfalt çalışması başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğiyle, Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi’ni kapsayan 2 bin metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Havza Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sıcak asfalt yapılması planlanan yolun Yenimescit Mahallesi’ndeki kısmında yol alt yapı çalışmalarına başladı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Havza Şube Müdürü Deniz Kayan da incelemede hazır bulundu.

Başkan Özdemir, “Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi ilçemiz için önemli iki cadde. Bu iki caddemiz yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda ve halkımızın yoğunluklu olarak kullandığı bir yol. Zaman içinde yapılan doğal gaz ve diğer çalışmalar nedeni ile bozulan yolu Samsun Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile yeniliyoruz. Birlikte hayır vardır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordineli çalışmamız sayesinde 2 bin metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmamızı kısa sürede tamamlamak. Amacımız halkımıza kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim” dedi.



