YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Havza’da asfalt çalışması başladı

Havza’da asfalt çalışması başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğiyle, Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi’ni kapsayan 2 bin metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için alt yapı çalışmalarına başlandı.Havza Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sıcak asfalt yapılması planlanan yolun Yenimescit Mahallesi’ndeki kısmında yol alt yapı çalışmalarına başladı.

Havza’da asfalt çalışması başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğiyle, Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi’ni kapsayan 2 bin metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için alt yapı çalışmalarına başlandı.
Havza Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sıcak asfalt yapılması planlanan yolun Yenimescit Mahallesi’ndeki kısmında yol alt yapı çalışmalarına başladı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Havza Şube Müdürü Deniz Kayan da incelemede hazır bulundu.
Başkan Özdemir, “Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi ilçemiz için önemli iki cadde. Bu iki caddemiz yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda ve halkımızın yoğunluklu olarak kullandığı bir yol. Zaman içinde yapılan doğal gaz ve diğer çalışmalar nedeni ile bozulan yolu Samsun Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile yeniliyoruz. Birlikte hayır vardır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordineli çalışmamız sayesinde 2 bin metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmamızı kısa sürede tamamlamak. Amacımız halkımıza kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Havza’da asfalt çalışması başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:57
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Canik Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Bartu Eczanesi
Atakum
Esra Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.