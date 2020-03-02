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Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM’nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu lüks otomobil ve oyun bilgisayarı kampanyası 15 Mart tarihinde sona eriyor.39 Burda AVM’nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı!

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM’nin her yeni alışverişte yeni bir şans kazanma fırsatı sunduğu lüks otomobil ve oyun bilgisayarı kampanyası 15 Mart tarihinde sona eriyor.
39 Burda AVM’nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı! 15 Mart Pazar günü sona erecek, hayalleri süsleyen ‘Skoda Karoq’ ve ‘Casper Excalipur’ oyun bilgisayarı kampanyasında ziyaretçiler kazanma şansını yakalıyor.
39 Burda, ‘Skoda Karoq’ ve ‘Casper Excalipur’ kampanyası ile alışverişin tüm heyecanını doyasıya yaşatmaya devam ediyor. 15 Mart’a kadar sürecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan 39 Burda ziyaretçileri, 1 adet lüks otomobil ve adet 2 adet oyun bilgisayarı kazanma şansı yakalıyor. Kampanyaya katılanlar, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırıyor. Alışveriş tutkunları her alışverişlerinde kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.
Ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile 39 Burda AVM, tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor. Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşılabilir.

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Sabah
07:37
Öğle
13:28
İkindi
16:35
Akşam
19:09
Yatsı
20:29

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Onur Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Yeni Özen Eczanesi
Pinarhisar
Kartal Eczanesi
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