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Hayatında hiç yenilmedi! Rizeli sporcu Dünya Şampiyonu...

22.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yaşayan, hayatı boyunca çıktığı tüm müsabakalardan galibiyet ile ayrılan 18 yaşındaki Cemren Temizel, küçük yaşta özendiği babasına Dünya Kupası’nı getirdi. Temizel'in babası yaptığı açıklamada "Cemren artık Rize’nin çocuğu oldu. Kızım Rize’de bir ilki başardı. Dünya şampiyonluğunu Rize’ye getirdi. Ben bir baba olarak bundan çok gurur duydum" şeklinde konuştu.

Hayatında hiç yenilmedi! Rizeli sporcu Dünya Şampiyonu...

Rize’de yaşayan 18 yaşındaki Cemren Temizel, babasının gençlik dönemlerindeki karate yaptığı fotoğrafları görmesiyle spora ilgi duymaya başladı. 2017 yılında kick boks sporuyla tanışan Temizel gün geçtikçe kendini geliştirerek kick boks müsabakalarına katılmaya başladı. Katıldığı hiçbir müsabakadan yenilgi almadan her zaman birincilik elde eden Temizel son olarak 30 Eylül ile 8 Ekim 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo şehrinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonasına katıldı. Düzenlenen şampiyonada milli forma ile 65 kilogramda low kick’te mücadele eden Çaykur Rizespor Kulübü takımından Cemren Temizel, rakibini yenerek Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

"ŞU ANA KADAR ALLAH’A ŞÜKÜR HİÇ YENİLGİM OLMADI"

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Çıktığı hiçbir maçı kaybetmediğini söyleyen 18 yaşındaki Dünya şampiyonu Cemren Temizel, "Babam gençlik zamanlarında karate yapıyordu. Onun karate zamanındaki fotoğraflarını görüyordum. Onları görerek heves ettim. 5 sene öncede spora başlamak istedim. Artık yeter dediğim çok zaman oldu. Bıktığım zamanlar oldu, bırakmak istediğim zamanlar oldu. Ahmet hocam ile bırakacağımı konuştuğumda beni daha çok motive ediyordu. Bu spora devam etmemin nedeni Ahmet hocamdır. Beni bu spora bağladı. Şu ana kadar Allah’a şükür hiç yenilgim olmadı. Katıldığım tüm turnuvalarda Allah birinciliği nasip etti bana" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’Yİ ORADA TEMSİL ETMEK, ÇOK GURUR VERİCİYDİ"

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Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil etmenin gurur verici olduğunu da ifade eden Temizel, "Dünya şampiyonasında üzerimde çok büyük bir baskı vardı. Hem orada Türkiye’yi temsil etmek. Hem de oradaki insanlarla dövüşmek. Çok büyük bir heyecan vardı üzerimde. Maça çıkarken bu maçı alacağım diye çıktım. Türkiye’yi orada temsil etmek, çok gurur vericiydi. Kelimelere sığmaz. Seneye büyüklerde dövüşeceğim. İşimin daha zor olduğunu düşünüyorum. Daha çok çalışmalara başlayacağım. Gençlerde şampiyonluğunu ilk Rize’ye getirmek bana nasip oldu. İnşallah büyüklerde de bana nasip olacak. Milli takım adına dövüşmek çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Antrenman yaptıkları salonun insan sağlına yararından çok zararının olduğunu düşündüğünün altını çizen Temizel, "Antrenman yerimizde sağlığa yararından çok zararı var. Penceremiz yok. Oksijen sıkıntımız var. Kondisyonumuz burada ne kadar gelişebilir ki. Antrenörüm burada havasızlıktan dolayı kalp krizi geçirdi. Okçuluk antrenörümüz vardı. Oda bu salonda kalp krizi geçirdi. Bu salondaki sıkıntımız nefes alamıyoruz. Sağlıklı antrenman yapamıyoruz" dedi.

"KIZIM RİZE’DE BİR İLKİ BAŞARDI"

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Kızının dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururlu hissettiğini söyleyen Nazım Temizel, "Yaz sporları adı altında Cemren’i kick boska getirdim. Bir hevesini aldın diye ama onun Ahmet Cebir hocasının elinden alamadık. 5 senedir hemen hemen her akşam antrenmana geliyorum. Ahmet Hoca’yla diyaloğumuz çok güzel. Benim kızım şampiyon olduğu için değil, bütün çocuklara eşit davranıyor. Cemren artık Rize’nin çocuğu oldu. Kızım Rize’de bir ilki başardı. Dünya şampiyonluğunu Rize’ye getirdi. Ben bir baba olarak bundan çok gurur duydum" şeklinde konuştu.

"KENDİNİ HAZIR HİSSETTİĞİ ZAMAN DÜNYA’DA YENEMEYECEĞİ HİÇ KİMSE YOK"

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Cemren’in kendini hazır hissettiği zaman Dünya’da yenemeyeceği rakip olmadığını belirten Ahmet Cebir, "Çok zorluklar vardı ama Cemren’i kendine inandırdık. O zorlu süreç içerisinde mücadele sporlarında güreş haricinde Rize’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Seneye de büyüklerin dünya şampiyonası var. Cemren de orada dövüşecek. Diğer takım arkadaşları da inşallah Rize’ye dünya şampiyonluğu getirecek. Cemren bazen fiziksel yeterliliğin yanında psikolojik olarak kendini hazır hissettiği zaman Dünya’da yenemeyeceği hiç kimse yok. Onun çok bunaldığı zamanlar oldu. Benim yanıma gelerek, ’ben artık sporu bırakmak istiyorum’ dedi. Ben burada saatlerce onla konuştum. Yeter ki Cemren’in ben arkasında olayım. Cemren kolay kolay kaybetmez" ifadelerini kullandı.

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