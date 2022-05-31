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Hayatını kaybeden Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, toprağa verildi

31.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, toprağa verildi

Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu vefat eden 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan'ın cenazesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morgundan cenaze aracıyla alındı.

Kaplan için Şanlıurfa Yeni Mezarlık'ta öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Kaplan'ın ailesinin yanı sıra, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren ile çok sayıda sporcu katıldı.

Milli sporcu Osman Kaplan dün arkadaşlarıyla dolaştığı sırada fenalaşmış, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

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kalp krizi Şanlıurfa

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