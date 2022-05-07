Hayatını serebral palsi hastası oğluna adadı

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de, 66 yaşındaki Nurülhüda Kulabaş, hayatını 34 yaşındaki serebral palsi (SP) hastası oğluna adadı.

Oğlu Eren Kulabaş'ın gelişimi ve mutluluğu için elinden geleni yapan iki çocuk annesi Kulabaş, evladına gösterdiği sevgi ve ilgiyle herkese örnek oluyor.

Zamanının büyük bölümünü oğlu Eren ile geçiren Kulabaş, evladına 34 yıldır sevgiyle ve ilgiyle bakıyor.

Olimpik havuza antrenmana götürdüğü, yürümekte zorlanan oğlunun suda kulaç attığını görmek, anne Kulabaş'ı çok mutlu ediyor.

Kulabaş, Eren kulaç atarken gözünü bir an olsun ondan ayırmıyor.

- "Hiç yalnız bırakmıyorum"

Nurülhüda Kulabaş, AA muhabirine, oğlunun uzun süredir fizik tedavi ve gelişim eğitimleri aldığını söyledi.

Doğduğu günden bu yana 34 yıldır oğluna "gözü gibi" baktığını belirten Kulabaş, "İlk, orta, liseyi bitirdi. Hep yanında bekledim. İş okulunu bitirdi. Hep çalışmayı ümit etti ama kendi başına yürüyemediği için giremedi işe. Memurluk sınavlarına girdi, çok çalıştı ama olmadı." dedi.

Yıllardır tüm gününü oğluyla geçirdiğini anlatan Kulabaş, şöyle devam etti:

"Sabah kalktığı gibi kahvaltı ederiz, sonra havuza, daha sonra fizik tedaviye gidiyoruz. Beslenmesine çok dikkat ediyorum. Bedensel engelli, düşmemesi için elimden geleni yapıyorum. Hiç yalnız bırakmıyorum. Arkadaş toplantısına gitmiyorum. Oğlum Eren ile yürüyüşe çıkarız, alışverişe gideriz. İlk zamanlar havuzda suya giremiyordu, alıştı. Suda kendini özgür hissediyor. Dışarıda yürüyemeyen çocuk suda yürüyebiliyor. Bir anne olarak onu böyle görünce çok mutlu oluyorum. 66 yaşındayım, evde oturup dinlenme zamanım ama onunla her gün havuza geliyorum."

- "Tek hayalim oğlumun bir işte çalışması'

"Oğlum için verdiğim mücadelede hiç pes etmedim. Eren ile okula, tedaviye ve sosyal alanlara gittiğim için engelli anneleriyle tanıştım." diyen Kulabaş, pes etmeyen annelerin de, evladını kendi haline bırakan annelerin de olduğunu belirtti.

Kulabaş, "Hayatımı çocuğuma adadım, onlar da pes etmesin, mücadeleye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Tek hayalinin oğlunun bir işte çalıştığını görmek olduğunu dile getiren Kulabaş, "Ben çıkarmadan Eren dışarı çıkamaz, havuza gelemez, ilerisini düşündükçe uykularımız kaçıyor ama Allah kararlaştırmıştır, diyoruz. Allah'ımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Canan Zeren Üstev de Eren'in havuzda büyük gelişim kaydettiğini belirtti.

Annesinin Eren'i yalnız bırakmadığını anlatan Üstev, Nurülhüda Kulabaş'ın örnek bir anne olduğunu dile getirdi.

