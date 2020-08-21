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Hayır Çarşısı 60 bin ailenin yüzünü güldürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bağcılar’da maddi durumu kötü olan aileler, yılda iki kez yazlık ve kışlık ihtiyaçlarını Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan karşılıyor.

Bağcılar’da maddi durumu kötü olan aileler, yılda iki kez yazlık ve kışlık ihtiyaçlarını Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan karşılıyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Hayır Çarşısı’ndan bugüne kadar 60 bin 520 aileye toplam 466 bin adet ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.
2007 yılında hizmet vermeye başlayan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, toplumsal dayanışmaya vesile olmaya devam ediyor. Güneşli Mahallesi’nde bulunan çarşıda hayırseverler tarafından bağışlanan yeni erkek, kadın, çocuk kıyafetleri ile sünnet elbiseleri bulunuyor. Maddi zorluk çeken aileler, bu imkandan yararlanmak için Bağcılar Belediyesine başvurarak form dolduruyor. Aileler, aldıkları evrakla birlikte gittiği Hayır Çarşısı’nda kişi başına verilen 100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, en düşük 10 puanlık çoraptan en yüksek olan 200 puanın karşılığındaki ayakkabıya kadar beğenilerine sunulan ürünlerden dilediğini ücret ödemeden alıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayır Çarşısı’na günde ortalama 50-60 kişi uğruyor. İlçe sakinleri, ayakkabıdan pantolona, gömlekten elbiseye kadar yılda iki kez yazlık ve kışlık tüm giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte ilçede ikamet eden her çocuğa sünnet kıyafeti veriliyor.

"Toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz"
13 yıl içinde 60 bin 520 aileye 466 bin adet ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hayır Çarşımızdan vatandaşlarımıza gereken desteği veriyoruz. Hayır Çarşısı projemiz sayesinde hemşehrilerimiz arasında toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Hayırsever kardeşlerimizin de gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ederim" dedi.
Sürekli 4 personelin bulunduğu çarşı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.

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