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Hayırsever iş adamları, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Hayırsever iş adamları, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi üyeleri, ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi.

Kentteki 10 mahalle bakkalına giden dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların 25 bin lira değerindeki borcunu kapattı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, şube olarak her yıl benzer yardımlar yaptıklarını belirterek, hayırlara devam edeceklerini söyledi.

Amaçlarının ramazan ayında yardımlaşma geleneğini sürdürmek olduğunu kaydeden Ermiş, "Burada veresiye defterlerini satın aldık. Halkımızın ramazanını tebrik ediyorum. Bu koronavirüs günlerinin de bir an önce geçmesini, vatanımızın hızlı bir şekilde normale dönmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osmangazi ilçesinde bakkal işleten Zekeriya Meriç de bazı vatandaşların maddi sıkıntıları nedeniyle veresiye borcu olduğunu anlatarak, "Ameliyat olup borcunu ödeyemeyenler vardı. Onların borçları da uzun zamandır duruyordu. İş adamlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

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