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Hayırsever vatandaşlardan, “El Ele” projesine yoğun ilgi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayına özel başlattığı “Merkezefendi El Ele” iyilik hareketine, hayırsever vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi devam ediyor.Merkezefendi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde başlattığı “Merkezefendi El Ele” iyilik hareketine hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hayırsever vatandaşlardan, “El Ele” projesine yoğun ilgi

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayına özel başlattığı “Merkezefendi El Ele” iyilik hareketine, hayırsever vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi devam ediyor.
Merkezefendi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde başlattığı “Merkezefendi El Ele” iyilik hareketine hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayına özel olarak başlatılan ve hayırseverler aracılığı ile hem ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği yardımı yapılan hem de dünyayı sarsan Koronavirüs (Kovid-19) salgından dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa adeta can suyu olmasının yanı sıra projeye de ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yoğun bir katılımcı ve hayırsever sayısının olduğunu söyledi. Doğan “Merkezefendi El Ele iyilik hareketi tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir katılımcı, yoğun bir hayırsever sayımız var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler hayırseverlerden bağışı aldıktan sonra direk olarak esnafımıza yönlendiriyoruz. Hiçbir şekilde belediyemiz bu hareketten bir para almıyor. Bağışlar, direk olarak esnafımızın hesabına geçiyor. Bu anlamda ihtiyacı olan bizde listesi olan sosyal yardımdan yararlanan hemşerilerimize iftar menüsü gönderiyoruz.Bu hareketten dolayı hemşehrilerimiz çok memnunlar. Gerçekten bu hareketin amacına ulaşması, ihtiyacı olan ailelere bu yemeğin gitmesi bizim için çok önemli. Tabi bu anlamda tarafsızlık ve şeffaflık da en dikkat ettiğimiz konular. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe örgütü ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz harekete destek verdiler” dedi.

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Hazar Eczanesi
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Elif'in Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
İnceoğlu Eczanesi
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