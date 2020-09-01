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Hayvana çarpmamak için duraklayan sürücü yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobil sürücüsü yola çıkan hayvana çarpmamak için aniden durması sonucunda, minibüs ile çarpıştı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobil sürücüsü yola çıkan hayvana çarpmamak için aniden durması sonucunda, minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.
Kaza, Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametinde ilerleyen sürücü Ayşegül M.’nin önüne çıkan başıboş hayvana çarpmamak için 20 L 4077 plakalı Citroen marka otomobil ile aniden durması sonucunda aynı istikamette ilerleyen, sürücü Arif A., idaresindeki 34 VCC 31 plakalı Citroen marka minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil duvara çarparak durabildi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ayşegül M.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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