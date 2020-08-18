Hayvanlar için ambulans

Ordu Büyükşehir Belediyesi, acil durum gerektiren vakalarda sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilebilmesi amacıyla tasarladığı hayvan ambulansını hizmete sundu.

Trafik kazası, zehirlenme, ateşli silah yaralanmaları vb. gibi vakalarda hizmet verecek olan ambulans, tam donanımlı olarak Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet araç filosunda yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tam donanımlı ve modern şartlarda tasarlanan hayvan ambulansının hizmete açıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Biliyorsunuz ki sokak hayvanları yaşamımızın bir parçası ve şehrimizin ortakları. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Sokak hayvanlarımıza en güzel imkânları ve hizmetleri sunmak istiyoruz” dedi.

Güler, şöyle devam etti:

”En modern uygulamalar neyse canlarımız için kullanmak istiyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz tarafından tam donanımlı ve modern şartlarda tasarladığımız hayvan ambulansımızı hizmete açtık. Canlarımız yaralandığında veya hastalandığında veteriner hekimlerimiz tarafından anında onlara müdahale edebileceğiz. Sahipsiz sokak hayvanları için müdahalenin gerektiği durumlarda vatandaşlarımız belediyeyi arayarak hayvan ambulansı hizmeti alabilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak onlar için şartları her zaman zorlayacağız. Onların rahatı ve mutluluğu bizler için oldukça önemli.”