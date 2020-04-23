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Hazırlık yaptıkları 23 Nisan etkinliğini, öğrencileri üzülmesin diye internet üzerinden gerçekleştirdi

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Hazırlık yaptıkları 23 Nisan etkinliğini, öğrencileri üzülmesin diye internet üzerinden gerçekleştirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmeni Sibel Can, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara ara verilmesi nedeniyle okulda düzenleyemedikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, öğrencileriyle internet üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı.

Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulunun okul öncesi öğretmeni Can, öğrencileriyle daha önce 23 Nisan için uzun süre çalışarak hazırlık yaptı ancak salgın nedeniyle bu çalışma yarım kaldı.

Genç öğretmen, minik öğrencilerinin 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için memleketi Giresun'da hazırladığı kutlama etkinliğini dijital ortama taşıdı.

Can, öğrencilerinin, aileleriyle birlikte evlerinin bir köşesini balonlar ve Türk bayrakları ile süslemelerini ve onlara gönderdiği şiiri okurken çekilen videolarını, kendisine göndermelerini istedi.

Sibel Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilince öğrencilerinin 23 Nisan hayalinin yarım kaldığını söyledi.

Öğrencilerinin çok üzüldüğünü aktaran Can, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu bayramı hayatlarında ilk defa okullarında kutlayacaklardı ama maalesef salgın nedeniyle okullardaki eğitime ara verildi. Ben de onların bu üzüntüsüne dayanamadım ve aileleriyle iletişime geçerek böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimi söyledim. Sağ olsunlar bütün öğrencilerim etkinliğe katıldı ve onlara gönderdiğim şiiri başarıyla okudular. Hepsi de çok mutlu oldu." diye konuştu.

Ailelerin, çocuklar şiiri okurken çektiği videoları müzik ve yazılarla süsleyerek montajladığını anlatan Can, görüntülerin son halini dijital ortamdan öğrencilerine gönderdiğini ifade etti.

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Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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