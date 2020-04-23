Hazırlık yaptıkları 23 Nisan etkinliğini, öğrencileri üzülmesin diye internet üzerinden gerçekleştirdi

Öğrencilerinin çok üzüldüğünü aktaran Can, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu bayramı hayatlarında ilk defa okullarında kutlayacaklardı ama maalesef salgın nedeniyle okullardaki eğitime ara verildi. Ben de onların bu üzüntüsüne dayanamadım ve aileleriyle iletişime geçerek böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimi söyledim. Sağ olsunlar bütün öğrencilerim etkinliğe katıldı ve onlara gönderdiğim şiiri başarıyla okudular. Hepsi de çok mutlu oldu." diye konuştu.

Ailelerin, çocuklar şiiri okurken çektiği videoları müzik ve yazılarla süsleyerek montajladığını anlatan Can, görüntülerin son halini dijital ortamdan öğrencilerine gönderdiğini ifade etti.

