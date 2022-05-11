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HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi

11.05.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008-2015 yılları arasında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı silahlı terör örgütüne üye olmanın da aralarında olduğu bazı suçlardan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Buldan katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Sanık avukatı Kenan Maçoğlu, Anayasa Mahkemesinin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven hakkındaki kararını hatırlatıp, müvekkili ile diğer iki milletvekilinin durumunun aynı olduğunu belirterek, bu nedenle davanın durdurulmasını talep etti.

Maçoğlu, yargılamasının durdurulması talebinin reddedilmesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurduklarını ve sürecin devam ettiğini ifade etti.

Savcının görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesine müzekkere yazılarak sanığın bireysel başvurusunun sonuçlanıp sonuçlanmadığının bildirilmesine hükmetti.

Sanık avukatlarının durma talebinin Anayasa Mahkemesinden gelecek karardan sonra değerlendirileceğini belirten mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

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