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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

22.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Sancar, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve partililerle, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı, esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Yeşilköy Mahallesi'ndeki enkaz döküm alanına geçen Sancar, yaptığı açıklamada, deprem sonrası kentteki durumu değerlendirdi.

Açıklama yaptıkları bölgenin yaşam alanı olduğunu belirten Sancar, buraya molozların dökülmemesi gerektiğini savundu.

Seçim gününü hatırlatan Sancar, "Bu ülkeyi aydınlık günlere taşıyacağız. İnsanıyla, doğasıyla, yaşanabilir bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Evet, acımız var, yaralarımız açık ama umudumuz da dimdik ayakta." dedi.

Sancar, daha sonra Antakya ilçesindeki Gülderen ve Serinyol mahallelerinde de vatandaşlarla bayramlaştı.

Ardından Erzin ilçesine geçen Sancar, burada partisinin ilçe binası önünde partililere seslendi.

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