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  4. Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi

Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi

MALATYA HABERLERİ  | 04.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Belediyesi Spor Kulübü başkanlığına Ali Mutlu seçildi.Halı Saha Sosyal tesisi binasında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Divan başkanlığını Ufuk Korkmaz’ın yaptığı kongrede, Nihat Parmaksız, faaliyet raporları hakkında bilgi verdi.Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Ali Mutlu, kulüp başkanı seçildi.Amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Mutlu, şimdiye kadar kulübe destek veren ve kulübün başarısına emeği geçen herkese teşekkür etti.Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise kongrenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Belediyesi Spor Kulübü başkanlığına Ali Mutlu seçildi.
Halı Saha Sosyal tesisi binasında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Divan başkanlığını Ufuk Korkmaz’ın yaptığı kongrede, Nihat Parmaksız, faaliyet raporları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Ali Mutlu, kulüp başkanı seçildi.
Amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Mutlu, şimdiye kadar kulübe destek veren ve kulübün başarısına emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise kongrenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Kulübün başarı haberlerini gururla takip ettiğini belirten Karadağ, futbolda ilçenin adını başarıyla temsil eden sporcuları kutladı.
Ali Mutlu başkanlığında oluşan yönetim kurulu şöyle: “Murat Karayazıcı, Nihat Parmaksız, Özdemir Özgül, Necati Çoban, Olcay Kızılaslan, Sezgin Avşar, Mustafa Tunç ve Osman Yetkin”
Denetleme Kurulu üyeliklerine de, Demir Bulgurcu, Hacı Parmaksız ve Mahmut Karaca getirildi.

Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi

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