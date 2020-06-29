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Hekimhan futbol sahası Ağustos’ta tamamlanacak

MALATYA HABERLERİ  | 29.06.2020 18:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen ve kontrolleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Malatya’nın Hekimhan İlçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası Ağustos ayında tamamlanacak.Toplam 9 bin 600 metrekare alana sahip sahada ayrıca atletizme uygun 5 çizgi 4 kulvarlı koşu parkuru da yer alacak.

Hekimhan futbol sahası Ağustos’ta tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen ve kontrolleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Malatya’nın Hekimhan İlçesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası Ağustos ayında tamamlanacak.
Toplam 9 bin 600 metrekare alana sahip sahada ayrıca atletizme uygun 5 çizgi 4 kulvarlı koşu parkuru da yer alacak. Yapımı devam eden projenin sözleşme bedeli 1 milyon 690 bin TL. Saha FIFA standartlarında yapılacak. Proje içerisinde 500 seyirci kapasiteli tribün ile idari odaları, ikili sporcu soyunma odaları, hakem odaları, ve lavaboları içeren hizmet binası yer alıyor. Yüzde 75’i tamamlanan projenin normal süresinden daha erken Ağustos ayı içerisinde bitmesi planlanıyor.
Devletin gençliğe ve spora verdiği önemi işaret eden Malatya’nın Hekimhan İlçesi Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Karaca, "Gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gerekli çalışmaları fedakarca yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm sportif faaliyetleri ve sporu destekliyoruz. FIFA standartlarında yapılan saha yenileme çalışmasının başta spor camiamız olmak üzere, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden 2 futbol takımımız ve taraftar gruplarımız olmak üzere ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese vatandaşlar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hekimhan futbol sahası Ağustos’ta tamamlanacak

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