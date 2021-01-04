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Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor

MALATYA HABERLERİ  | 04.01.2021 11:46 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde 2 bin 700 dekar alan önümüzdeki yıl sulanacak.Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İnşaatı ihalesi 3 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde 2 bin 700 dekar alan önümüzdeki yıl sulanacak.
Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İnşaatı ihalesi 3 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sulama şebekesi inşaatı, yapımı devam eden gölet ikmal inşaatı ile birlikte bu yıl tamamlanacak. 2022 yılı sulama sezonunda 2 bin700 dekar alan sulamaya açılması hedefleniyor. Yapımı devam eden Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti, Malatya’ya 73 kilometre, Hekimhan ilçesine ise 23 kilometre mesafede bulunuyor.
Ferik Deresi üzerinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 38 metre yüksekliğinde olup, gölette depolanacak 1 milyon 142 bin metreküp su ile 2 bin700 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor

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