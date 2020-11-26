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Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig ekibini eledi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.11.2020 22:06 | Son Güncelleme

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi.

Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig ekibini eledi

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta Hekimoğlu Trabzon, penaltılar sonunda tur atlayan taraf oldu.

  1. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un golleri; 10., 25. ve 35. dakikalarda Batuhan Karadeniz'den geldi. 29 yaşındaki forvet 3. golünü penaltıdan kaydetti.

Kayserispor'da ise goller; 12. ve 83. dakikalarda Kvrzic ve 85. dakikada Wilfried Kanga'dan geldi.

Maçın uzatma bölümünde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük skorla üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon üst tura çıkan taraf oldu.

KUPAYA VEDA EDEN SÜPER LİG TAKIMLARI

Kayserispor, Türkiye Kupası'na 4. turda veda eden 4. Süper Lig takımı oldu.

  • Denizlispor
  • Karagümrük
  • Hatayspor
  • Kayserispor

HEKİMOĞLU TRABZON - KAYSERİSPOR ÖZET

  1. dakikada Hekimoğlu Trabzon öne geçti. Hekimoğlu Trabzon'un kazandığı köşe vuruşunda kafadan seken topa arka direkte ayağıyla dokunan Batuhan Karadeniz meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

  2. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın ortasında yerden seken topu iyi takip eden Kvrzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

  3. dakikada orta sahadan atılan ara pası kontrol eden Batuhan Karadeniz, ceza sahası dışından kalecinin üzerinden aşırttıp meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

  • dakikada Hekimoğlu Trabzon Hasan Hüseyin Acar'ın eliyle topu kontrol etmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Batuhan Karadeniz farkı 2'ye çıkartan golü attı: 1-3.

    • MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

    1. dakikada Kvrzic cezasahası önünde buluştuğu topa yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

    2. dakikada Kanga Hes Kablo Kayserispor'a beraberliği getiren golü attı. Sağ kanattan ortalanan topa iyi yükselen Kanga kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.

    Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Kolovetsios penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Kanga ile Lopes ise penaltı atışından faydalanamadı.

    Hekimoğlu Trabzon'da ise Burhan Eşer, Can Erdem, İsmail Haktan Odabaşı, Uğur Kuru topu filelerle buluşturdu.

    Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

    Hakemler: Yiğit Arslan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Mavi

    Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Ahmet Kartal (Dk. 45 Lopes), Oğuzhan Çapar, Adem Doğan (Dk. 45 Kolovetsios), Emirhan Doğan (Dk. 45 Aziz Behic), Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Emre Demir (Dk. 104 Mehmet Erya Özbek), Muğdat Çelik, Yaw Ackah (Dk. 86 Attamah), Alibec (Dk. 42 Kanga)

    Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Ahmet Şen, Ender Gör (Dk. 80 Bahadır Erol), Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Miraç Acer, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 64 Uğur Kuru), Berkay Sefa Kara (Dk. 73 İsmail Haktan Odabaşı), Bahadır Taşdelen, Musa Caner Aktaş (Dk. 97 Burhan Eşer), Oğuz Kocabal (Dk. 45 Samet Yalçın), Batuhan Karadeniz (Dk. 64 Can Erdem)

    Goller: Dk.10, Dk.25, Dk.34 (Penaltıdan) Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon), Dk.12, 84 Kvrzic, Dk. 86 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)

    Sarı kartlar: Dk. 32 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 67 Miraç Acer, Dk. 76 Ender Gör (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 44. Hasan Hüseyin Acar, Dk. 82 Lopes, 90+3 Oğuzhan Çapar (Hes Kablo Kayserispor)

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