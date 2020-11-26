Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig ekibini eledi

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta Hekimoğlu Trabzon, penaltılar sonunda tur atlayan taraf oldu.

Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un golleri; 10., 25. ve 35. dakikalarda Batuhan Karadeniz'den geldi. 29 yaşındaki forvet 3. golünü penaltıdan kaydetti.

Kayserispor'da ise goller; 12. ve 83. dakikalarda Kvrzic ve 85. dakikada Wilfried Kanga'dan geldi.

Maçın uzatma bölümünde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük skorla üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon üst tura çıkan taraf oldu.

KUPAYA VEDA EDEN SÜPER LİG TAKIMLARI

Kayserispor, Türkiye Kupası'na 4. turda veda eden 4. Süper Lig takımı oldu.

Denizlispor

Karagümrük

Hatayspor

Kayserispor

HEKİMOĞLU TRABZON - KAYSERİSPOR ÖZET