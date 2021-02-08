YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Helvacı Sağlık Ocağında çalışmalar sürüyor

Helvacı Sağlık Ocağında çalışmalar sürüyor

08.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Aliağa ilçesinde, eski Helvacı Belediye Hizmet Binasının sağlık ocağına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.Aliağa ilçesindeki Helvacı bölgesinde hizmet veren mevcut sağlık ocağının yetersiz kalması ve ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, eski Helvacı Belediye Hizmet Binası Aliağa Belediyesi tarafından sağlık ocağına dönüştürülüyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, eski Helvacı Belediye Hizmet Binasının sağlık ocağına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Aliağa ilçesindeki Helvacı bölgesinde hizmet veren mevcut sağlık ocağının yetersiz kalması ve ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, eski Helvacı Belediye Hizmet Binası Aliağa Belediyesi tarafından sağlık ocağına dönüştürülüyor. Binanın yenileme çalışmalarının ardından sağlık ocağı olarak hizmet vereceği ifade edilirken, çalışmalar yenileme işini üstlenen bağışçı firma tarafından gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar kapsamında, çatı tamamen değiştirilerek iç kısımda gerekli bölmeler oluşturuldu. Elektrik, su ve kalorifer tesisatı ile birlikte altyapı yenilendi. Binanın iç kısmında çalışmalar tamamlanırken, binanın dışı traverten mermer taşı ile kaplanarak binaya estetik bir görünüm kazandırılıyor. Taş işçiliğinin devam ettiği çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:03
Öğle
13:31
İkindi
16:22
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Murat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

İzmir'deki fırtınada bir caminin minaresinden beton parçaları düştü

İzmir'deki fırtınada bir caminin minaresinden beton parçaları düştü

İzmir Valisi Köşger, selde vatandaşların yardımına koşan komiser ve sağlık çalışanına başarı belgesi verdi

İzmir Valisi Köşger, selde vatandaşların yardımına koşan komiser ve sağlık çalışanına başarı belgesi verdi

Öğrenme engellerini aşmak için sorunun tespit edilmesi gerekli

Öğrenme engellerini aşmak için sorunun tespit edilmesi gerekli

Meyve sebze üreticilerinin 2021 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Meyve sebze üreticilerinin 2021 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Aydın'da iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Aydın'da iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

GÜNCELLEME - İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

GÜNCELLEME - İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.