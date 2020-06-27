Hem geri dönüşüm hem ekonomi

Van merkez İpekyolu Belediyesi, deforme olan asfalt yolları Trimer Makinesi ile kazıyarak eski asfaltı, dolgu mahkemesi olarak geri dönüştürüp değerlendiriyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, farklı mahallelerde asfalt yama ve kaplama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını devam ettiren ekipler, Kazım Karabekir Caddesine geçerek, deforme olan eski asfaltı Trimer Makinesi ile kazıyarak daha sonra tekrar kullanılmak üzere depolarına taşıyor. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “İlimizde ağır geçen kış şartlarının yanı sıra kullanıma bağlı olarak yıpranan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan eski asfaltı Trimer Makinası (Asfalt Kazıcı) ile kazıyarak daha sonra tekrar kullanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı stok alanlarına taşıyoruz. Bu sayede hem belediyemizin bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz asfalt sezonunun başlaması ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizin farklı noktalarında başlatmış olduğumuz eş zamanlı çalışmalar ile daha modern bir şehircilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet gayesi içerisindeyiz. Çalışmalarımıza katkı sağlayan, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere, yüklenici firma yetkilileri ile emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

