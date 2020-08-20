HEM’in destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları başladı

Hakkari Halk Eğitim Merkezi (HEM) destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetmeliğine göre Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kurs merkezimizde bugüne kadar öğrenim gören yüzlerce mezun öğrenci üniversiteli olma hayallerine ulaştığı belirtildi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü yetkilileri, kurs merkezinde, günlük devam-devamsızlık takibinin yanı sıra öğrencilere bu süreçte rehberlik hizmetinde verildiğini ifade ettiler. Yetkililer, ”İlimizin gerek coğrafi konumu, gerekse ilimizdeki ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda mezun öğrenciler için verilen bu kurslara bugüne kadar yoğun talep olmuştur.2020-2021 eğitim-öğretim yılı kurs başvuruları 20-28 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular: Kayacan Caddesi Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi’ne yapılacaktır” denildi.

