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Hemşirelerin ek ödemeleri emekliliğe yansıtılmalıdır

İZMİR HABERLERİ  | 11.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hemşirelerin aldığı ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini açıkladı.Hemşirelerin sağlık sisteminin bel kemiği olduğunu anlatan Togan Demircan, "Hemşire arkadaşlarımız kıymetli ve saygın bir meslek mensubu olarak, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli bir görevi ifa etmektedirler.

Hemşirelerin ek ödemeleri emekliliğe yansıtılmalıdır

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hemşirelerin aldığı ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini açıkladı.
Hemşirelerin sağlık sisteminin bel kemiği olduğunu anlatan Togan Demircan, "Hemşire arkadaşlarımız kıymetli ve saygın bir meslek mensubu olarak, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli bir görevi ifa etmektedirler. Aynı zamanda sağlık hizmetlerini bir ekip işi olarak düşündüğümüzde bu ekibin en önemli mensuplarıdırlar. Kutsal bir mesleği icra eden hemşirelerimiz, bu ulvi mesleğin sahibi oldukları için ne kadar gurur duysalar azdır" dedi.

Uzmanlaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı
Sağlık hizmetlerinin sunumunda bu denli önemli yere sahip hemşirelerin beklentilerinin karşılık bulmadığını anlatan Demircan, "Halen kurumlarda otuz yılı aşkın süredir hizmeti olan hemşirelerimiz ek ödemenin emekliliğe yansıtılmamasından dolayı hak ettikleri emekliliğe ayrılamamaktadırlar. Performans yönetmeliği adil değildir. İş barışını bozan performans yönetmeliği ivedilikle güncellenmelidir. Mesleki eğitimlerinin önünde keyfiyet kaynaklı engeller bulunmaktadır. Eğitim haklarını engelleyen tüm durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Uzmanlaşmalarının önündeki tüm engellerinde kaldırılması elzemdir. Bunun yanında; Lise, lisans ve yüksek lisans mezunlarını sınıflandırarak ayrıştırmadan vazgeçilmelidir" diye konuştu.

İstekleri dışında rotasyona tabi tutulmamalılar
Demircan, şunları söyledi, "Beklentileri karşılamayan fiili hizmet tazminatı, siyasi malzeme yapılmış 3600 ek gösterge de hemşirelerimizi demorolize etmiştir. Fiili hizmet tazminatı yeniden düzenlenmeli ve tüm sağlık çalışanlarını net olarak 3/1 yıl olarak kapsamalıdır. Tüm ilgililerce hemşirelerin yardımcı sağlık çalışanı olmadıkları kutsal bir mesleği icra eden meslek mensupları olduğu saygı çerçevesinde kabul edilmelidir. İstekleri dışında rotasyona tabi tutulmamaları, Il içi yer değişikliklerinde referans bulmak zorunda bırakılmaları da bakanlığın kanayan yarasıdır. Atama bekleyen yüz binlerce hemşire arkadaşımızın bir an evvel atanmasını; Sağlık Bakanlığımızdan diğer bakanlıkların çalışanlarına vermiş olduğu değeri vermesini bekliyorum"

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