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Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine dijital mezuniyet töreni

ANTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezunları, Rektör Prof.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezunları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın da katıldığı online mezuniyet töreni ile mezun oldu.
Küresel salgın nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve mezun öğrencilerin katıldığı online tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Hemşirelik Fakültesi mezunlarına seslenerek; “Gönül isterdi ki sizlerle normal bir mezuniyet heyecanı yaşayabilelim fakat küresel salgın nedeniyle dijital bir mezuniyet ile sizleri çalışma hayatına uğurluyoruz” dedi.
Mezunlara koronavirüs nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha da ön plana çıktığı önemli günlerde mezun olacaklarını söyleyen Rektör Ünal, “Çalışma hayatınızda, hastalarımızın iyileşmesinde, gecesini gündüzüne katan kahraman sağlık çalışanlarımızın arasında yerinizi alacaksınız. Hemşirelik andınızda da belirtildiği gibi Ülkemizin her yerinde, herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hastalara bakacağınıza, hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü çabayı göstereceğinize hiç şüphem yoktur” şeklinde konuştu.
Akdeniz Üniversitesi’nin ve öğretim üyelerinin kapısının daima mezunlarına açık olacağını ifade eden Rektör Ünal, “Ülkemiz için yapacağınız çalışmalarda ve meslek hayatınızda siz mezunlarımıza başarılar diliyorum. Ailenizi en içten duygularımla selamlıyorum” dedi.
Hemşirelik Fakültesi mezunları adına konuşan öğrenci temsilcisinin ardından Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, mezuniyet döneminde 262 hemşirenin sağlık ordusu arasına katıldığını fakülte kurulduğundan beri de yaklaşık 2 bin 188 hemşirenin mezun olarak sağlık sektöründe yer aldığını söyledi. Hemşirelerin küresel salgın döneminin devam ettiği bir dönemde mezun olduklarına değinen Prof. Dr. Gözüm, mezun hemşirelerin gerek küresel salgın döneminde gerekse de normal meslek hayatlarında yapacakları çalışmalarda önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.
Konuşmaların ardından Hemşirelik Andının mezunlar tarafından okunması ve temsili kep atma töreni ile Hemşirelik Fakültesi mezuniyet töreni sona erdi.

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