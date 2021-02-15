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Hendek Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

15.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Hendek Belediyesi, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından çalışmalarını başlatan Hendek Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler, şehir merkezi, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Hendek Belediyesi, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından çalışmalarını başlatan Hendek Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler, şehir merkezi, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında 54 aracın yanı sıra 80 personel görevlendirilirken JCB, loder ve kar küreme kamyonları 24 saat çalışmaya devam etti. Kar sebebiyle tehlike arz eden ağaçlarda, yaya yollarında ve üst geçitlerde de temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Hendek Belediyesi, hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına şehrin farklı noktalarında bulunan beslenme alanlarına mama ve yem bıraktı.
Çalışmaları takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Araçlarımız ve saha personellerimiz kar için seferber oldu. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çalışmalarımız gece yarısından itibaren devam ediyor. Kırsal mahallelerimiz ile şehir merkezimizde ana yollar başta olmak üzere ara sokaklarımızda küreme ve tuzlama çalışmalarımız sürüyor. Hendek için gecemizi gündüzümüze katarak ara vermeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına nöbetimize devam ediyoruz" dedi.

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