Henry'nin Galatasaray anısı: "Keşke kupayı almasaydınız!"

Roma U16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, Thierry Henry ile 1.5 2 sene önce yaşadığı Galatasaray anısını anlattı.

Henry ile 1.5 2 sene önce karşılaştığında kendisine Roma'dan tüm takımın imzaladığı Galatasaray forması hediye ettiklerini söyleyen Tuğberk Tanrıvermiş, Henry'nin hediye karşısında kendisine söylediklerini anlattı.

beIN Sports'un konuğu olan Roma U16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, Henry ile olan anısını şu sözlerle anlattı:

Henry ile çok yakın arkadaşız. Sürekli konuşuyoruz. 1.5 2 sene önce bir araya geldiğimiz zaman tüm takımdan imzalı bir Galatasaray forması hediye ettim. Henry, formaya baktı. "Bana Galatasaray forması getireceğinize keşke elimden UEFA Kupası'nı almasaydınız" dedi. Öyle bir karakter ki, o kadar kupa kazanmasına rağmen hala aklında UEFA kupası var. Kendisi mükemmel bir insan. Bana göre gerçek şampiyon. Kazanan bir karakter. Bu kadar üst düzey futbol adamı olmasına rağmen çok da mütevazi bir insan.

