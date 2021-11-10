Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen maçta Yalıkavakspor, deplasmanda EGO Spor'u 30-26 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda EGO Spor ile Yalıkavakspor'un karşı karşıya geldiği maçı hakemler Hamza Sukan ve Halil Kılıç yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamlayan Yalıkavakspor maçtan da 30-26 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz