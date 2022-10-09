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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

09.10.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 4. hafta maçları başladı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. haftası 2 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Üsküdar Belediyespor - Görele Belediyespor: 28-32

Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş - Konyaaltı Belediyespor: 28-28

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