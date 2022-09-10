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Hentbol liginin "gol kraliçesi" Perihan Topaloğlu Acar'a göre başarısının sırrı hırsı

10.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Süper Lig'de son iki sezonun en skorer oyuncusu olan Görele Belediyespor'un golcüsü Perihan Topaloğlu Acar: "Ben, gol atamadıkça daha çok hırslanan biriyim, asla pes eden biri değilim. Bazıları vardır şut atar, gol olmaz ve küser atmaz bir daha. Bende böyle bir şey yok, attıkça atarım, küsmem"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de son iki sezonun en skorer oyuncusu olan Görele Belediyespor'un golcüsü Perihan Topaloğlu Acar, asla pes etmemesi ve hırsı dolayısıyla başarılı olduğunu söyledi.

Ligde 2020-2021 sezonunu 218, 2021-2022 sezonunu ise 243 golle zirvede tamamlayan Perihan Topaloğlu Acar, AA muhabirine, iki sezonda da gol kraliçesi olmasının tüm takımın emeği ile gerçekleştiğini belirtti.

Bu sezon takım olarak daha iyi sonuçlar elde etmek istediklerinin altını çizen Acar, kendi için değil, hep takım için mücadele edeceğini vurguladı.

Acar, gol kraliçesi olmak için ekstra bir çaba sarf etmeyeceğini dile getirerek, "Takımda golü kimin attığı önemli değil. Önemli olan takımın kazanması, gol kralı olmak için değil, takımın daha iyi yerlerde olması için mücadele vereceğim. 'Ben atayım' olursa bencillik olur, asla maç kazanamayız çünkü bu bir takım oyunu, sahada 7 kişiyiz, kim atarsa atsın kazancımız yüksek." diye konuştu.

Ligde üst üste iki kez gol kraliçesi unvanını kazanmasının, hırsının bir sonucu olduğunu aktaran Acar, "Ben, atamadıkça daha çok hırslanan biriyim, asla pes eden biri değilim. Bazıları vardır şut atar, gol olmaz ve küser atmaz bir daha. Bende böyle bir şey yok, attıkça atarım, küsmem." ifadelerini kullandı.

- "Kesinlikle burası benim için çok iyi bir yer"

Acar, Görele Belediyespor'da mutlu olduğunu söyledi.

Mutlu olmadığı yerde asla kalmayacağını belirten Acar, "Küçük bir çocuğum var, o da çok mutlu olduğu için özellikle burayı tercih ediyoruz. Aile ortamı, takımın yaş ortalaması küçük, hepsi benim kardeşim, bundan iyi takım bulabileceğimi zannetmiyorum. Tabii ki büyük takımlara gidebilirdim ama aynı huzuru bulabilir miydim, asla. Kesinlikle burası benim için çok iyi bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, takımdaki oyuncularla iletişiminin çok iyi olduğuna da işaret ederek, "Benden küçükler, sağ olsunlar beni sevip sayıyorlar. Bir dertleri olduğunda, antrenmanla ilgili bir şey olduğunda danışıyorlar. Bu, benim için gurur verici. Ben de elimden geldiğince hem burada hem de dışarıda arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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