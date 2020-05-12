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Hentbolda ligler tescil edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı.

Hentbolda ligler tescil edildi

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, TRTSpor'da açıklamalarda bulundu; "Ligleri tescil ettik, bu sezon şampiyon olmayacak"

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