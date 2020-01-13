YURTHABER
  4. Her hafta deneme sınavı yapıyorlar

Her hafta deneme sınavı yapıyorlar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından ’’Destekleme ve Yetiştirme Kursları’’ kapsamında her hafta deneme sınavı yapıldığı bildirildi.Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ergun Yavuz, yaptığı açıklamda, ’’Okulumuzda üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimiz için her hafta düzenlemiş olduğumuz deneme sınavları programına aralıksız devam ediyoruz.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından ’’Destekleme ve Yetiştirme Kursları’’ kapsamında her hafta deneme sınavı yapıldığı bildirildi.
Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ergun Yavuz, yaptığı açıklamda, ’’Okulumuzda üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimiz için her hafta düzenlemiş olduğumuz deneme sınavları programına aralıksız devam ediyoruz. Yaptığımız sınavlarla amacımız, öğrencilerimizin sınav anında zamanı kontrol edebilmeyi öğrenmeleri, en doğru stratejiyi belirlemeleri, konu eksikliklerini saptayıp öğretmenleri yardımıyla açıklarını kapatıp, kendileri için en uygun ve istedikleri bölümleri kazanmalarıdır. Çavdarhisar ilçesinde başarı oranını arttırmak için bu ve benzeri çalışmalarımız okulumuzda devam edecek’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Kütahya’da kaybolan 2 kişi sağ olarak bulunduKütahya’da kaybolan 2 kişi sağ olarak bulundu
İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyorİlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:13
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:27

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Çelik Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.