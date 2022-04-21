Herkes Arda Güler'in peşinde! Babasından ilginç itiraf

Fenerbahçe'de az şans bulup, çok dikkat çeken Arda Güler, Avrupa basınının da gündeminde. Bir çok Avrupa kulübünün yakından izlediği genç yıldızların başında gelen Arda Güler için, goal.com sitesi bir haberyorum kaleme aldı. "Arda Güler: Tüm Avrupa'nın imzalamak istediği Türk harikası" başlığı altında genç oyununun yeteneklerinden övgüyle bahsedildi.

"BALON VE FUTBOL TOPUYLA ÇALIŞTIRDIM"

Başta Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih olmak üzere birçok kulübün onu takip ettiği de hatırlatıldı. Derbide bir taraftarın tuttuğu "Arda Güler: Türk Messi" pankartından da söz edilen yazıda, genç oyuncunun babasının şu açıklamasına da yer verildi: "Ailemizde sol ayaklı yoktu. Sol ayağı gelişsin diye önüne balon ve futbol topu koyup, bu şekilde çalıştırdım."



