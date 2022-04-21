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Herkes Arda Güler'in peşinde! Babasından ilginç itiraf

21.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih başta olmak üzere birçok kulübün takibe aldığını belirten Goal.com, “Türk harikası” benzetmesi yaptı. Öte yandan Arda Güler'in babası, oğlunun sol ayağının gelişmesi için yaptırdığı çalışma dikkat çekti.

Herkes Arda Güler'in peşinde! Babasından ilginç itiraf
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de az şans bulup, çok dikkat çeken Arda Güler, Avrupa basınının da gündeminde. Bir çok Avrupa kulübünün yakından izlediği genç yıldızların başında gelen Arda Güler için, goal.com sitesi bir haberyorum kaleme aldı. "Arda Güler: Tüm Avrupa'nın imzalamak istediği Türk harikası" başlığı altında genç oyununun yeteneklerinden övgüyle bahsedildi.

"BALON VE FUTBOL TOPUYLA ÇALIŞTIRDIM"

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Başta Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih olmak üzere birçok kulübün onu takip ettiği de hatırlatıldı. Derbide bir taraftarın tuttuğu "Arda Güler: Türk Messi" pankartından da söz edilen yazıda, genç oyuncunun babasının şu açıklamasına da yer verildi: "Ailemizde sol ayaklı yoktu. Sol ayağı gelişsin diye önüne balon ve futbol topu koyup, bu şekilde çalıştırdım."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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ne kadar abartıyorlar. ortalama bir oyuncu

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