Herkes bu kararı bekliyordu! Lionel Messi Barcelona'ya gidecek mi? Kararını verdi...

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve sezonun tamamlanmasıyla takımıyla olan sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, en çok ses getiren iddia eski takımı Barcelona'ya dönecek olmasıydı.

"BARÇA BİR SEÇENEK DEĞİL"

Ronaldo'nun da top koşturduğu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Al Hilal dair birçok kulüpten teklif alan yıldız oyuncunun birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını vereceği öğrenilirken, İspanyol basınından Mundo Deportivo, Messi'nin birçok seçeneği olmasına karşın eski kulübü Barcelona'yı bu seçenekler arasında görmediği aktarıldı.

DAHA FAZLA BEKLEMEK İSTEMİYOR

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan ilgilerinin farkında olan Messi'nin, kulüpten somut bir adım görmediği için daha fazla beklemek istemediği ve kısa süre içinde yeni kulübünü belirleme amacında olduğu kaydedildi.

