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  4. Herkes bu kararı bekliyordu! Lionel Messi Barcelona'ya gidecek mi? Kararını verdi...

Herkes bu kararı bekliyordu! Lionel Messi Barcelona'ya gidecek mi? Kararını verdi...

29.05.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız devi Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için transfer iddiaları sürerken, eski takımı Barcelona'ya döneceği konuşuluyordu. Arjantinli yıldız İspanyol devi için kararını verdi. İşte detaylar...

Herkes bu kararı bekliyordu! Lionel Messi Barcelona'ya gidecek mi? Kararını verdi...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve sezonun tamamlanmasıyla takımıyla olan sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, en çok ses getiren iddia eski takımı Barcelona'ya dönecek olmasıydı.

"BARÇA BİR SEÇENEK DEĞİL"

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Ronaldo'nun da top koşturduğu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Al Hilal dair birçok kulüpten teklif alan yıldız oyuncunun birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını vereceği öğrenilirken, İspanyol basınından Mundo Deportivo, Messi'nin birçok seçeneği olmasına karşın eski kulübü Barcelona'yı bu seçenekler arasında görmediği aktarıldı.

DAHA FAZLA BEKLEMEK İSTEMİYOR

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Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan ilgilerinin farkında olan Messi'nin, kulüpten somut bir adım görmediği için daha fazla beklemek istemediği ve kısa süre içinde yeni kulübünü belirleme amacında olduğu kaydedildi.

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