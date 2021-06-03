Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi

Ezgi Mola’ya geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ezgi Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.

EZGİ MOLA’YA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından sosyal medyada hayranları ve meslektaşları tarafından "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi açıldı. Türkiye popüler başlıklar listesinde üst sıralara yükselen etiketin altında on binlerce destek mesajı atıldı.

EZGİ MOLA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili ne diyeceği merak edilen Ezgi Mola, hakkında açılan dava sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.