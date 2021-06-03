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Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi

03.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola’dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi

Ezgi Mola’ya geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ezgi Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.

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EZGİ MOLA’YA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından sosyal medyada hayranları ve meslektaşları tarafından "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi açıldı. Türkiye popüler başlıklar listesinde üst sıralara yükselen etiketin altında on binlerce destek mesajı atıldı.

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EZGİ MOLA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili ne diyeceği merak edilen Ezgi Mola, hakkında açılan dava sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ezgi Mola, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak."

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Musa Orhan
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ya adam suçsuz ise ki dosyayı inceleyince ilk bakışta öyle görünüyor,bu adama attığın çirkin iftirayı özür dileyerek düzeltebilir misin. ulan memlekette erkek olmak büyük risk,adam suçludur sucsuzdur yargı karar verecek ama her erkek tehdit altında,herhangi bir ispata gerek duymadan beyanla tacizci sayilabiliyirsun,sucsuzlugunu ispatlasan bile üstüne yapışıp kalır, Allah kimsenin başına vermesin haksız yere suclanmayi
YANINDAYIZ EZGİ MOLA.....
Üzülüyorum şu ülkenin haline

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