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Herkesi ters köşe yaptı! Lionel Messi'den Dünya Kupası sonrası karar

19.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nı da kazanarak koleksiyonunu tamamlarken, en çok merak edilen konulardan biri yıldız oyuncunun milli takımı bırakıp bırakmayacağı olmuştu. Arjantin'in hocası Scaloni daha önce yaptığı açıklamada "Messi'nin oyuna devam edip etmeyeceğini ve onun futbol oynarken keyfini kaybedeceğine dair bir fikrim yok." derken, 35 yaşındaki oyuncu kararını açıkladı.

Herkesi ters köşe yaptı! Lionel Messi'den Dünya Kupası sonrası karar
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Fransa karşısından uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir final sonunda seri penaltı vuruşlarıyla rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'de büyük bir mutluluk yaşanırken, en çok merak edilen konuların başında Lionel Messi'nin milli takım kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağı sorusu olmuştu.

KARARINI AÇIKLADI!

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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.

35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.

"BÖYLE BİR OYUNCU GÖRMEDİM"

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Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.


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