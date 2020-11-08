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Hes Kablo Kayserispor 0-1 Atakaş Hatayspor | Maç Sonucu

HATAYSPOR HABERLERİ  | 08.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

Hatayspor, maçı 10 kişi tamamlayan Kayserispor'u 1-0 yendi ve ligde 2 maç sonra galibiyet aldı.

Hes Kablo Kayserispor 0-1 Atakaş Hatayspor | Maç Sonucu

Süper Lig'in 8. haftasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi takım 54. dakikada Pedro Henrique'nin ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

64'te Hatayspor'un forveti Mame Diouf takımını öne geçiren gole imza attı.

Hatayspor puanını 11'e yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

Kırmızı kart gören Kayserisporlu Pedro Henrique, ligin 9. haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

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