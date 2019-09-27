Hidayet Türkoğlu'ndan Dünya Kupası yorumu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "Hem üzüntülüyüz hem de sevinçliyiz. Buradan gitmeden önce ilk hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidebilmek için eleme oynama fırsatı yakalamaktı. Bu anlamda mutluyuz. Turnuvanın gidişine baktığımızda da daha iyi durumda olabilirdik. Eski bir sporcu ve bunları çok yaşamış biri olarak bazen sporcu arkadaşlarımıza söyleyecek bir şeyler bulamıyoruz. Çünkü Japonya maçıyla başlayan iyi performans, sonrasında kazandığımızı düşündüğüm ABD maçını son saniyede kaybetmenin verdiği moral bozukluğu ile sonraki düşüşümüz, turnuvanın diğer maçlarına olumsuz bir şekilde yansıdı. Sonunda elde ettiğimiz bir galibiyetle olimpiyat elemesi oynama fırsatı yakaladık" diye konuştu. Ekip olarak nelerin eksik olduğunu görme fırsatı yakaladıklarını aktaran Hidayet Türkoğlu, "Arkadaşlarımızla bunun üzerine gerekli çalışmaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Daha uzun soluklu ve turnuvanın sonuna kadar iyi işler yapabileceğimiz bir organizasyon oluşturmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Olimpiyat elemesi şansı yakaladığımız için bütün ekibi kutluyorum. Diğer taraftan da daha çok işimizin olduğunun ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, turnuvanın favorilerinden ABD'ye son anlarda mağlup olmalarıyla ilgili, şunları kaydetti: "Sporcu arkadaşlarımızın gösterdiği mücadeleden dolayı tüm ülke gurur duydu. Bununla ilgili çok güzel tebrik telefonları da aldık ama gönül isterdi ki böyle bir mücadeleyi galibiyetle taçlandıralım. Ancak sporda bunlar oluyor. Hepsini canıgönülden kutluyorum. Ersan, Cedi, Furkan... Melih, bana göre turnuvayı en sağlıklı ve başarılı geçiren oyunculardan biri. Diğer şans bulan, ilk defa milli takımda olan arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Yaz boyunca kadroda olup ama nihai kadroya giremeyen tüm sporcu arkadaşlarımı da kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi işler yapacağız." "UZUN OYUNCU KONUSUNDA TALİHSİZ BİR SÜREÇTEYİZ" TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunda uzun oyuncu konusunda sıkıntılı bir süreçte olduklarını bildirdi. Dünya Kupası öncesinde devşirme oyuncu hakkının oyun kurucu Scottie Wilbekin'den yana kullanılmasıyla ilgili Türkoğlu, "Devşirme konularına karışan birisi olmadım. Ekibe bu anlamda çok güvenen bir insanım. O an ekip olarak Wilbekin en ihtiyaç duyduğumuz noktalardan biriydi. Tercihlerini ondan yana kullandılar. Ancak turnuva oynadıktan sonra eksiklerinizi görme şansınız oluyor. Bir önceki süreçte Ali Muhammed, şimdi de Wilbekin milli takımın bir parçası olmak istediler." şeklinde görüş belirtti.

Türkoğlu, A Milli Takım havuzundaki uzun oyunculardan sakatlık problemleri nedeniyle yararlanamadıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Uzun oyuncu konusunda talihsiz bir süreçteyiz. Uzun olarak Semih ile aynı jenerasyonda olan Oğuz Savaş gibi bir arkadaşımız var. Önemli bir sakatlık geçirmiş Furkan Aldemir var. Ömer Aşık'ın yaşadığı talihsiz durumu var. Bu üç arkadaşımız sağlıklı olsaydı çok güçlü bir rotasyonumuz olacaktı. Ne yazık ki bu talihsizliklerden dolayı herkes uzun anlamında eksik olduğumuzu düşünüyor ama bu arkadaşlarımız iyileşip tekrar form tuttuktan sonra rotasyon durumuyla karşılaşacağız. Ondan sonra da Ufuk Sarıca ve ekibi, arkadaşların performansına göre şubatta düzenlenecek organizasyonlarda sahaya iyi bir kadro çıkaracaktır. Bu tip tercihlere direktörümüz Haluk Yıldırım ve teknik ekip karar veriyor. Biz de her koşulda onları destekleyen bir yönetim durumundayız." "LARKİN, ÇOK BEĞENDİĞİM VE TAKDİR ETTİĞİM BİR BASKETBOLCU" Hidayet Türkoğlu, Türk Milli Takımı'nda forma giymek istediğini dile getiren Andolu Efesli basketbolcu Larkin'in beğendiği bir oyuncu olduğunu vurguladı.

ABD'li oyuncu ile ilgili kararı başantrenör Ufuk Sarıca ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın vereceğini dile getiren Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu tip yabancı oyuncuların ülkemize gelmesi, ülkemizdeki misafirperverliği görmesi ve halkımızın gösterdiği sevgiden dolayı ülkemize karşı sıcak ve yakın hissetmeleri beni mutlu ediyor. Kendisi, çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir basketbolcu. Oluşturduğumuz atmosferi kendisi de hem yakın çevresinden hem de uzaktan takip eden birisi. Böyle düşünmesi bizi mutlu etti ama son kararı başantrenörümüz Ufuk Sarıca ve teknik ekibimiz ile direktörlerimiz verecektir. Kendisine ülkemiz ve milli forma hakkında böyle düşündüğü için teşekkür ediyorum." A Milli Takım'ın yanı sıra Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'yı da çalıştıracak başantrenör Ufuk Sarıca ile yola devam edeceklerini vurgulayan Türkoğlu, "Ufuk Sarıca'nın başarılı olduğu Karşıyaka'ya dönmesi, Karşıyaka'ya tekrar bir heyecan getirecektir. Bunun için Ufuk hocaya ve Karşıyaka camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Ufuk hoca ile sözleşmemiz devam ediyor. Kendisiyle önümüzdeki sezonlarda da çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an aynı şekilde devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.