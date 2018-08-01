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Dev takas gerçekleşti! G.Saray'a müjde

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

Juventus ve Milan arasındaki Higuain-Caldara-Bonucci takası gerçekleşti. Bu takasla kadrosuna Gonzalo Higuan'i katan Milan'ın Andre Silva'yı Galatasaray'a kiralayabileceği iddia edildi.

Dev takas gerçekleşti! G.Saray'a müjde

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Milan ile Juventus arasındaki Higuain-Caldara-Bonuccia takasında anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Juventus 40 milyon Euro ve Mattia Caldara karşılığında Bonucci'yi kadrosuna katarken, Milan ise Gonzalo Higuan'i 18 milyon Euro kiralık (36 milyon Euro satın alma opsiyonuyla) olarak transfer edecek.

Andre Silva

Higuain'in gelmesiyle Andre Silva'nın takımda forma şansının azalacağı ve Milan'ın Galatasaray'ın istediği Andre Silva'nın kiralanmasına onay vereceği iddia edildi.

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Andre Silva Galatasaray juventus milan gonzalo higuain leonardo bonucci Mattia Caldara

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