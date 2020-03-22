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Hijyen ekipleri Yeni Mahalle’de

İZMİR HABERLERİ  | 22.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tüm mahallelerin cadde ve sokaklarını hijyen çalışmasına dahil eden belediye ekipleri bu kapsamda Yeni Mahalle’de detaylı çalışma başlattı.

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tüm mahallelerin cadde ve sokaklarını hijyen çalışmasına dahil eden belediye ekipleri bu kapsamda Yeni Mahalle’de detaylı çalışma başlattı. Yeni Mahalle’ye giren hijyen ekipleri sokak ve caddeleri dezenfektanlı suyla yıkayarak virüslerden arındırıyor.

Yeni Mahalle’de detaylı temizlik
Ayrıca vatandaşların Yeni Mahalle bölgesinde toplu olarak kullandıkları eczaneler, duraklar, kapalı pazar yeri, camiler, okullar, işletmeler, Yeni Mahalle Muhtarlığı ile devlet hastanesi dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. Her gün iki mahalleyi çalışma programına dahil eden ekipler Siteler, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik, Yalı ve Kültür Mahallesinin dezenfektan işlemlerini de tamamladı.

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Balcova
Serap Eczanesi
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Bayindir
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