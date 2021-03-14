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Hikmet Karaman: Hiçbir şey bitmedi çalışmaya devam

14.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Hikmet Karaman: Hiçbir şey bitmedi çalışmaya devam

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu. Son 3 maçta 9 puan toplayan Ankaragücü için hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Karaman, "Çalışmaya devam" dedi.

Evinde Göztepe’yi 3-0’la geçen MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, son 5 haftada 4 galibiyet almış bir takıma karşı iyi bir oyun oynadıklarını belirtti.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Hikmet Karaman, "Öncelikle futbolcularımızı, takımızı tebrik ediyoruz. Onlarla gururluyuz, onlarla güçlüyüz, çünkü Ankaragüçlüyüz, Başkentliyiz. Önemli bir parola. Oyunun başlarında tempomuz ve isteğimiz oyunu kontrol etmemiz göze çarptı. Tabii çok sakatlık pozisyonları oldu, bu da oyun temposunu biraz düşürdü. Belki rakibimiz de oyunun temposunu yüksek gördü. Çünkü Soner’i duydum, ’Oyunu biraz soğutalım’ dedi.

Göztepe’deki orta saha Soner, öyle dedi arkadaşlarına. Bunu zaman zaman hepimiz yapıyoruz, futbolun içerisinde olağan şeyler ama oyun biraz rölantiye girdi. Çok şık bir gol attık. İlk devre Atilla’nın ortası Börven’in arkadan gelip kafayı vurması güzel bir gol. Daha sonra devre arası ve devre arasından sonra iyi organize olan bir takım görünümündeydik. Göztepe son 5 haftanın lideri, 5’te 4 yapmış 1 mağlubiyet almış. Son 5 haftada lider olan bir takıma karşı oynuyorsunuz iyi organize olmuş bir takıma karşı. İyi organize olmuş takımlara karşı problemi çözmek zorundasınız. Hem maçın başında hem de hafta içi antrenmanlarda bunları çok dikkate aldık, rakibimize çok saygı gösterdik. İkinci yarıda attığımız gollerde o 3. adamı bulduk. Futbolda çok önemli bu. Organize olan takımlara karşı 3. adamı bulabilmek. Veya alanı daraltan sıkıştıran takımlara karşı ara paslarını derinlemesine paslarını oynayabilmek. 3-0’dan sonra oyuncu değişikleri yaptık, aslında Trabzonspor maçına dair bir geliştirme yapmamız gerekiyordu. Yani 3-0’dan sonraki oyun Trabzonspor maçına geçiş olmalıydı. Orayı da öğrenmemiz lazım, hafta içi oyuncularımızla konuşacağız. Baktığınızda skor 3-0. İyi bir takım, defansı, organize futbolu, oyunun birçok bölümünde oyuna hakim olan disiplini elden bırakmayan, ’Oyunun birçok bölümünde’ diyorum dikkatle, takım olgusunu ortaya koyduk. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum ama hiçbir şey bitmedi, çalışmaya, gelişmeye devam, 3’er puanları almaya devam" şeklinde konuştu.

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Ünal Karaman Göztepe
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