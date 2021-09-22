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Hikmet Karaman: Şımarmak yok, disipline devam

22.09.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçı sonrasında açıklama yaptı.

Hikmet Karaman: Şımarmak yok, disipline devam

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

"HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

Hak ederek kazandıklarını söyleyen Karaman, "Haklı bir galibiyet aldık. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Fatih Hoca da mutlaka aynı düşüncededir. Maçın başında gösterdiğimiz oyun, devamı, ikinci yarı... Bu bizi geleceğe olumlu yönde taşır. Zaman zaman büyük takımlara karşı alınan galibiyetler çok önemli. Antrenman bile değişiyor. Takıma özgüven geliyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Akıllı oynadık. Klasik mücadele ettik ama akıllı oynayıp problem çözersen karşılığını alıyorsun. Güzel goller oldu. Emrah çok şık bir gol attı. Bireysel kalitesini gösterdi. Emrah yetenekleri var ama bir türlü aşma olmamış. Bizi dinlerse çok daha farklı bir Emrah izleyebiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeterli değil. 3 gün önce de kaybettik. Niye kaybettiğimizi biliyoruz. Bu skoru alan takım, kaybetmeyecek, en azından berabere bitirecek. Orada farklı şeyler, küçük nüanslar var. Onları dile getirmek istemiyorum. Futbolun dışında, takımla ilgili değil. Otel önemli, dinlenmek önemli. O gün stoperlerimiz de yoktu. Hosseini ile başladık bugün. Bunlar önemli hamlelerdi. Biz Yasir'i stoper oynatmak zorunda kaldık." dedi.

"ŞIMARMAK YOK, DİSİPLİNE DEVAM"

Böyle devam etmeleri gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Koronavirüs mü, program yapanlar mı? Oyuncuların bu kadar sakatlanması, Avrupa'da da böyle. Bir sürü sakat var bizde de. Geri dönüşü olmuyor. 3-4 oyuncuda hep çekme oluyor. Beşiktaş'a, Galatasaray, Fenerbahçe'ye bakıyorsun, tüm takımlarda sakatlık problemi var. İşte bizim o stoper gelince herkes yerli yerinde oynayabiliyor. Santrfor sakattı, kanat oyuncusunu santrfor yaptık. Aldığımız skordan memnunuz. Şehrimizi, taraftarımızı sevindirdik. Bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. 5 haftadır takımı çalıştırıyorum. 20 antrenman yapabildim. Takımı geliştiremezsin. Çok zor. Defalarca antrenman yaparak bir etken olabilir. Biz skor aldık. Disiplinli oynadık. Maçın başından itibaren pozisyonlar bulduk. Şımarmak yok. Disipline devam. Gelişmemizin önündeki en büyük engellerden biri bu. Oyuncuları medya farklı bir yere koyuyor hemen. İniş çıkış olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hikmet Karaman Fatih Terim i iki üç yıldır şamar oğlanı ya çeviriyorsun tebrikler ama çakma Terim lık yapıyorsun gol attın mı el kol işaretleri sanki bişey yapmışsın gibi ezik oynadın maçta karambol bir penaltı doğaçlama oyun neyse dönüş itibariyle tebrikler gerçi Terim i yenmeyen kalmadı oyun aklı yok beyin sulanmıß
Helal olsun sana, Fatih Terime futbol dersi verdin…

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