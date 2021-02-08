Hırsızlar 100 kilogram odun ile yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 21 bin 379 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 207 kişi yakalanırken, 507 farklı asayiş olayında ise 289 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 1 ile 7 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 21 bin 379 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 207 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 143 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet mermi, 1 adet Change otomobil, 1 adet çalıntı araba, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet televizyon, 100 kilogram odun ve 10 adet kalıp demiri ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 507 farklı asayiş olayında ise 289 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

