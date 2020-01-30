YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Cinayet mi işledik, ne çekiyorsunuz”

Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Cinayet mi işledik, ne çekiyorsunuz”

KONYA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Konya’da evlerden televizyon, para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Konya’da evlerden televizyon, para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin gazetecilere, “Cinayet mi işledik? Ne fotoğraf çekiyorsunuz, canımı sıkmayın” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.
Hırsızlık olayları, merkez Selçuklu ilçesinin farklı mahallelerindeki 9 ayrı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son 3 ay içerisinde farklı mahallelerdeki evlerden televizyon, para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarlarını değerlendirmeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelileri yakalamak için özel ekip kuruldu. Kurulan ekip, hırsızlık olayların yaşandığı adreslerin çevresindeki 50 farklı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan şüphelilerin emniyette 13 ayrı suç kaydı bulunan Savaş A. (30), 4 suç kaydı olan Mehmet B. (25) ve 1 kaydı olan Mustafa K. (27) olduğu belirlendi.

Şüpheliler operasyonla gözaltına alındı
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin Selçuklu ilçesinde kaldıkları adres belirlendi. Adrese baskın yapan polis ekipleri, Savaş A., Mehmet B. ve Mustafa K’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Savaş A’nın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Cinayet mi işledik? Ne fotoğraf çekiyorsunuz, canımı sıkmayın” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifiMHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:08
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Atabay Eczanesi
Karatay
Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Pekcan Eczanesi
Karatay
İrem Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Özer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

Alkollü olmadığını raporla kanıtlayan sürücü el konulan ehliyetini geri aldı

Alkollü olmadığını raporla kanıtlayan sürücü el konulan ehliyetini geri aldı

Uyuşturucu Nakli 'ares'e Takıldı

Uyuşturucu Nakli 'ares'e Takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.